جامعة حلوان تنظم المعرض السنوي الثامن للكتاب

تنظم الإدارة العامة للمكتبات المعرض السنوي الثامن للكتاب وذلك بمشاركة ١٣ دور نشر وهم ( مؤسسة الأهرام -الأكاديمية - أوزوريس - الأنجلو- المجموعة العربية - المؤسسة الدولية - مركز الكتاب - ايمك - ميرك - المعرفة اللامحدودة - سمارت - روابط - حواديت)،

تقام فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وإشراف فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، و أشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.



هذا وتبدأ فعاليات المعرض فى تمام الساعة العاشرة خلال الفترة من ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ حتى ٧ مارس ٢٠٢٤ بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعى.



و يأتي ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، حيث يساهم المعرض في تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر، و يساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية .