تشكيل روما لمواجهة فينورد في الدوري الأوروبي

أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فينورد الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق روما، اليوم الخميس، ضيفًا على فينورد بملعب الأخير، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو، هجوم الذئاب أمام الفريق الهولندي، بمعاونة من الأرجنتيني باولو ديبالا والبولندي نيكولا زاليفسكي.

ويجلس على مقاعد بدلاء فريق العاصمة الإيطالية، الجزائري حسام عوار، وستيفان شعراوي، بجانب الحارس البرتغالي المخضرم روي باتريسيو.

تشكيل روما لمواجهة فينورد

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: كارسدورب - يورينتي - مانشيني - سبينازولا

خط الوسط: بوف - باريديس - بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - نيكولا زاليفسكي.