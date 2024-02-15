جامعة المنيا تُشارك في فعاليات البرنامج التدريبي قادة الوطن العربي

شاركت جامعة المنيا، اليوم الخميس برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، بوفد من طلابها المتميزين بالأنشطة الطلابية في البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بمحافظة الأقصر.

ويأتي هذا البرنامج فى إطار الاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لإعداد جيل من الشباب العربي القادر على تحمل المسئولية، مستهدفًا طلاب الجامعات العربية من ٢٠ دولة عربية بجانب طلاب الجامعات المصرية؛ لإعداد القيادات العربية، كي يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم، من خلال تزويدهم بمهارات القيادة لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل، باعتبار ذلك من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة بالوطن العربي.

وتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات التى تنمى مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، والتعرف على الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وكذلك مناقشة الحقائق التاريخية عن أهم الاكتشافات الأثرية في مصر، والتوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة فى محاربة الأفكار غير السوية.

وقد شاركوا الطلاب في فعاليات البرنامج التي تضمنت عددًا من المحاضرات، استهدفت تنمىة مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، وورش العمل الذاتية لتنمية مهارات القيادة والتفكير الابتكاري وريادة الأعمال لدى الشباب العربي، ومناقشة المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي، للمساهمة في الخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، هذا بالإضافة إلى مشاركتهم في بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

مثَّل الجامعة في هذا اللقاء محمد عاطف سيد بكلية الالسن، واحمد ناجي سيد، كلية العلوم، وسوسنا سامح البيرت، بكلية الفنون الجميلة، ونورهان عدل أحمد كلية التربية، وهم من الطلاب الحاصلين على الميداليات الذهبية والمركز الأول خلال مسابقات أسبوع الشباب بجامعة حلوان.

اشرف على إعداد الطلاب، وليد عبد القوى، مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، كما رافقهم محمد صبحي الاخصائي بإدارة الاتحادات والأسر.

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