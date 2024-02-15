الدوري الممتاز.. فيوتشر يتأخر أمام بلدية المحلة في الشوط الأول

تأخر فريق فيوتشر، بهدف للاشئ، أمام فريق بلدية المحلة، وذلك بالشوط الأول الذى يجمع الفريقين على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف بلدية المحلة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب إسلام مرزوق، باللقاء الذى يقام على ملعب المحلة .

يخوض فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي

خط الوسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني اموراني

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن.

يدخل فيوتشر لقاء اليوم برصيد 13 نقطة في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما يأتي فريق بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط .