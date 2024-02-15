27 أبريل.. الغراندي طوطو يحيي حفلا غنائيا في المغرب

يستعد مغني الراب المغربي طه فحصي الملقب ب "الغراندي طوطو" لإحياء حفله الغنائي المقبل بالمجمع الرياضي محمد الخامس، في المغرب يوم 27 من أبريل المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم الغراندي طوطو مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وقدم الغراندي لجمهوره 50 تذكرة للحفل في بث مباشر على إحدى المنصات، إضافة إلى توزيع أكثر من 200 تذكرة على سكان حيه الأصلي بنجدية، وانطلقت عملية بيع التذاكر منذ مساء يوم أمس الأربعاء.

يذكر أن طوطو يحتل مؤخرا مركزا متقدما ضمن قائمة أفضل 100 فنان عربي حول العالم، عبر منصة بيلبورد عربية، حيث كان يحتل المركز السابع ضمن هذه القائمة التي حازت فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب على المركز الأول.