بالتعاون مع وزارة الاتصالات... تعليم القاهرة تنظم الندوة التثقيفية الثانية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الندوة التثقيفية الثانية بالتعاون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمدرسة سمبيات أبيولا الثانوية بنات المنضمة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

جاء ذلك تحت إشراف أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، أحمد شعبان مدير عام الإدارة وبحضور هانم عبد السلام مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية ومحمد مختار مدير المدرسة.

وتضمنت الندوة توعية الطلاب بعدد فروع هيئة البريد المصري في جميع أنحاء الجمهورية ومواقع البريد المتاحة بالقاهرة والخدمات البريدية التي تقدمها هيئة البريد المصري.