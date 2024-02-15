"الأورمان": تنظيم معرض أثاث منزلي وأجهزة كهربائية ولعب أطفال بقرى مطاي وسمالوط

نظمت جمعيه الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، معرض مجاني لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية فضلا عن لعب الأطفال بقاعة جاردن عبدالهادي بمركز سمالوط، وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين بقريتي عباس رحمي وأدقاق بمركز مطاي، وقري السرارية والفاروقية والابعادية وطرفا القبلية بمركز سمالوط.

وحضر المعرض كلًا من اللواء محمد عقل، سكرتير عام محافظة المنيا، وأماني تامر، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور سعيد محمد احمد، رئيس مركز ومدينه سمالوط، والاستاذ عادل مراد، مدير ادارة التضامن الاجتماعي بسمالوط.

وأكدت أماني تامر، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة المنيا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جهته، قال اللواء محمد عقل، سكرتير عام محافظة المنيا، ان المعرض جاء بناء علي تعليمات اللواء اسامه القاضي، محافظ المنيا، لدعم الاسر الاولي بالرعاية وغير القادرين.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، انّ تنظيم المعرض يأتي في إطار جهود الجمعية المستمرة؛ لدعم شرائح غير القادرين في مراكز ومدن وقرى محافظة المنيا.

وأشار إلى أنّ فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى المحافظة، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، والعمل على دعم شرائح غير القادرين في مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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