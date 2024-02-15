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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فيوتشر يتحرك لملعب المحلة لمواجهة البلدية في الدوري

من تحرك لاعبي فيوتشر
من تحرك لاعبي فيوتشر قبل قليل
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تحرك فريق فيوتشر، منذ قليل، من فندق إقامته في الطريق إلي استاد المحلة، وذلك لمواجهة فريق البلدية، في اللقاء المقرر له اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

يدخل فيوتشر لقاء اليوم برصيد 13 نقطة في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما يأتي فريق بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط .

ويعد لقاء اليوم هو الأول لتامر مصطفي المدير الفني الجديد لفريق فيوتشر، والذى تولي المهمة مؤخرا خلفا لحسام حسن الذى رحل عن فيوتشر لتدريب المنتخب الوطني الأول . 

فيوتشر الدوري الممتاز بلدية المحلة أيمن مصطفى