10 دول تحذر إسرائيل من مهاجمة رفح.. آخرها أستراليا وكندا ونيوزيلندا

حذرت 10 دول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية وجنوب إفريقيا واليمن، إسرائيل من مهاجمة مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وكانت آخرها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وحذر رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، في بيان مشترك اليوم الخميس، من أن خطط إسرائيل لشن هجوم بري في رفح سيكون لها تداعيات إنسانية "كارثية."، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وقال البيان: "نشعر بقلق بالغ من المؤشرات التي تدل على أن إسرائيل تخطط لشن هجوم بري في رفح،" مضيفا أن أي عمل عسكري في منطقة يلجأ إليها ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني "سيكون كارثيا."

ودعا العديد من زعماء العالم إسرائيل إلى الإستماع إلى "الإجماع الدولي المتزايد" بالإمتناع عن مهاجمة رفح، وعدم التعنت والإصرار علي شن الهجوم، حيث "ببساطة لا يوجد مكان آخر يذهب إليه المدنيون".

واستشهدوا بمحكمة العدل الدولية، التي أمرت إسرائيل بضمان إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية وحماية المدنيين في غزة.

وقال البيان: “هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية”، مضيقًا أن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد"، كما دعا إلي الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين.