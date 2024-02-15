صحة المنيا: الكشف على 1627 حالة ضمن قافلة طبية مجانية ببنى حسن الشروق

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على مواصلة تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان والوصول إلى المناطق و القرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة فى تقريره ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بقرية بنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، على مدار يومى 12 و 13 من فبراير الجارى.

وقد تم توقيع الكشف الطبى على 1627 حالة وصرف الادوية و إجراء الفحوصات اللازمه لهم بالمجان ، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات والتى شملت 336 حالة جراحة، 428 حالة أطفال ، 374 باطنة، 85 نساء ، 76 أسنان ،128 جلدية ، 160 أنف وأذن ، 40 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 213 تحليلا متنوعا منها 9 حالات موجات صوتية و 8 حالات اشعة عادية و 98 كشف مبكر للضغط والسكر ، و 10 حالات خلع أسنان، وتم تحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 143 مترددا.

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