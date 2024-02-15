ما هو الهيدرافيشيال وتأثيره وأضراره على البشرة؟

الهيدرافيشيال من التقنيات التجميلية التي أصبحت مستخدما بشكل واسع خلال السنوات الماضية وتلجأ إليها السيدات خاصة للحصول على نتائج سريعة في تحسين شكل البشرة فالتقنية عبارة عن عدة جلسات على عدة مراحل، ومثل أي تقنية حديثة لها بعض الفوائد والأضرار على البشرة، وتبرز "البوابة نيوز" كل ما تريد معرفته عن فوائد وأضرار تلك التقنية التي تكون على شكل جلسات في عيادات تجميل.

ماهو الهيدرافيشيال:

عبارة عن علاج غير جراحي لمشاكل البشرة على شكل جلسات تنظيف وترطيب وتنعيم وازالة الحبوب والقشرة والجلد الزائد والتخلص من الدهون والبثور البيضاء والسوداء على الجلد او تحت الجلد ويقوم بتحسين الجلد وظهره بشكل ملحوظ من اليوم الأول للجلسة.

فوائد جلسات الهيدرافيشيال:

علاج حب الشباب.

علاج الرؤوس السوداء

علاج الدهون البيضاء تحت الجلد.

التخلص من البقع الداكنة.

التخلص من الجلد الزائد.

التخلص من الشعر الزائد والوبري في الوجه.

تحسين مظهر الجلد وتنعيمه بشكل سريع.

تغذية الجلد والبشرة بالحقن والفيتامينات التي تحدث في الجلسة.

الترطيب.

التنظيف العميق للبشرة.

أضرار الهيدرافيشيال على البشرة:

المبالغة في القيام بها على فترات قصيرة قد يتسبب في ظهور التجاعيد والخطوط ويؤثر على شكل البشرة بالسلب.

في حالة وجود حبوب ملتهبة وداخلها بكتيريا ومادرة بيضاء قد تتسبب في تدهور الحالة وانتقال الحبوب في باقي الوجه.

إحمرار والتهاب البشرة لبعض الوجه.

بعض الألم اثناء الجلسة والتخلص من الدهون والبثور.

لابد أن يقوم بالجلسة مختص او دارس لطريقة القيام بها لأن الطريقة الخاطئة تأتي بنتيجة سلبية.

الجلسة تحتاج لتعقيم شديد لأن التعقيم غير المناسب قد ينقل العدوى والامراض والبكتريا التي قد تسبب في حبوب شديدة.

مراحل جلسة الهيدرافيشيال:

التنظيف العميق للبشرة.

التخلص من الشعر الزائد والجلد الميت.

إزالة الرؤوس السوداء والدهون البيضاء.

التنظيف للبشرة مرة ثانية.

الترطيب العميق للبشرة.

العلاج الضوئي لمعالجة التجاعيد وتهدئة البشرة من الالتهاب والاحمار.

حقن البشرة بالفيتامينات.

استخدام الدرما بن لإيصال الفيتامينات لعمق في البشرة وتوزيعها والمساعدة في تقليل حجم المسام.

مساج البشرة لرفع الجلد وتحسين مظهره.

غلق المسام على كل المراحل حتى لا يحدث تلوث للمسام وظهور الحبوب.

نصائح قبل وبعد القيام بالهيدرافيشيال: