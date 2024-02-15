الأورومتوسطي يحذر من توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي دائرة هجماته العسكرية في لبنان

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي" دائرة هجماته العسكرية في لبنان واستهدافه المنهجي والمتعمد للمدنيين، مما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وقال المرصد في بيان صحفي، التصعيد في الهجمات "الإسرائيلية" يأتي في سياق التوترات المتزايدة على طول الحدود الجنوبية منذ 8 أكتوبر بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وأضاف المرصد، وثقنا استشهاد 4 لبنانيين وإصابة 3 آخرين، بينهم طفل، في غارات جوية "إسرائيلية" على بلدة النبطية، واستشهاد 4 لبنانيين وإصابة 10 آخرين في غارات جوية "إسرائيلية" على بلدتي "الصوانة" و"عدشيت" في جنوب لبنان، من بينهم سيدة وطفلان، أمس الأربعاء، بما قد يشكل جريمة حرب جديدة ترتكبها "إسرائيل" بحق المدنيين اللبنانيين".



وتابع المرصد: "استشهد نحو 250 شخصًا بينهم 3 صحافيين في الهجمات العسكرية “الإسرائيلية” المتواصلة على جنوب لبنان منذ 8 تشرين أول/ أكتوبر الماضي وسط استهداف واسع للمدنيين اللبنانيين والأعيان المدنية”.