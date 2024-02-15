السيسي: دا سيلڤا شخصية ملهمة وأسجل شكري لاعتراف البرازيل بالدولة الفلسطينية

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضيف مصر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، مؤكدا الاعتزاز والتقدير لعلاقات البلدين، مشيرا إلى أن المباحثات الثنائية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وقال الرئيس السيسي، إن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخصية عظيمة جدا، فهو شخص ملهم وله مكانة دولية عظيمة للغاية، موجها الشكر له على المباحثات الثنائية التي جرت اليوم في القاهرة.

وأضاف: أشكر الرئيس البرازيلي على الإرادة الحقيقية على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات واتفقنا على تطوير العلاقات بين مصر والبرازيل سياسيا وصناعيا وزراعيا وثقافيا، وسأقوم بزيارة البرازيل واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين لتنسيق موضوعات وملفات التعاون والأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنة".

ولفت السيسي، إلى أن المباحثات التي تمت عكست حجم التوافق بين البلدين في كل المجالات، وفيما يخص الملفات الدولية، والتوافق على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق المدنيين، وإدخال المساعدات وإطلاق مرحلة ما بعد الحرب، لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وأضاف: "أسجل شكري لدولة البرازيل على اعترافها بالدولة الفلسطينية.. أشكره للغاية على إرادته السياسية على تطوير العلاقات مع مصر في العلاقات المختلفة، وسأكون سعيدا جدا أثناء زيارتي إلى البرازيل".

وقال الرئيس السيسي : توافقت مع الرئيس البرازيلي على أهمية وقف النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية بين الرئيس السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا لتعزيز العلاقت الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.