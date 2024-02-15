عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر والبرازيل تتمتعان بعلاقات تاريخية وممتدة وتعاون ثنائي غير مسبوق».

علاقات تاريخية وممتدة تجمع مصر والبرازيل، وتعاون ثنائي غير مسبوق انعكس مؤخرا على العديد من المجالات المشتركة.

في بداية ثمانينيات القرن الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين نشاطا توج في عام 1985، من خلال توقيع اتفاق إنشاء لجنة مشتركة مصرية برازيلية، لتكون هذه اللجنة نقطة البداية لعدد من الاتفاقات والتفاهمات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.

على المستوى السياسي، التقى الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا على هامش انعقاد مجموعة العشرين بنيودلهي في سبتمبر الماضي، حيث بحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وشارك دا سيلفا في قمة المناخ التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ عام 2022.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية الخارجية يتفق البلدان في مجمل القضايا، وبالأخص، تلك المعنية بأزمات الشرق الأوسط، فكل من القاهرة وبرازيليا يدعمان عدم التدخل الأجنبي في الدول التي تعاني الحرب مثل ليبيا وسوريا.

وتمثل القضية الفلسطينية أوضح شاهد على توافق الرؤى المصرية البرازيلية، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، جرى التباحث بين الرئيس السيسي والرئيس البرازيلي حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة.