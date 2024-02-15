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الخميس 15 فبراير 2024
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بوابة العرب

الصومال يناقش جهود مكافحة الإرهاب خلال اجتماع مع الاتحاد الأفريقي واتميس

وزير الخارجية الصومالي
وزير الخارجية الصومالي
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شارك وزير الخارجية الصومالي علي عمر في أمس الأربعاء في اجتماع مشترك مع الاتحاد الأفريقي وقوات واتميس، في أديس أبابا لبحث الوضع الأمني ​​وعمليات مكافحة الإرهاب في البلاد. 
وحضر الاجتماع أيضًا مندوبون من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (ATMIS) والاتحاد الأفريقي (AU)، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

ويهدف الاجتماع إلى استعراض التقدم المحرز في القتال ضد حركة الشباب الإرهابية، كما ناقش اللقاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز أمن واستقرار الصومال، فضلا عن دور الشركاء الإقليميين والدوليين في دعم الحكومة الصومالية.

مكافحة الإرهاب الاتحاد الافريقي وزير الخارجية الصومالي