منى زكي بعد تكريم مهرجان الأقصر: الجوائز لكل فريق العمل أمام وخلف الكاميرا

عبرت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها بجائزة "أفضل ممثلة" عن فيلم "رحلة 404"، وفوز الفيلم بجائزة "لجنة التحكيم" للمخرج هاني خليفة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وشاركت منى جمهورها صور من كواليس فيلم "رحلة 404" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت تعليقا عليها: "ممتنة جدًا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على منحي جائزة أفضل ممثلة عن دوري في فيلم رحلة 404، شرفتوني باختياركم ليا".

وتابعت منى:" وسعيدة كمان بفوز المخرج هاني خليفة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن نفس الفيلم، يستحقها عن جدارة طبعًا، والحقيقة الجوائز دي مش لينا بس لكن لكل فريق عمل الفيلم أمام الكاميرا وخلفها، اللي كان جهدهم لا يقل عن أي حد فينا، فشكرًا ليكم جميعًا".

وتدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول "غادة" التي تتورط في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجمل جمع مبلغ مالي كبير.

فيلم "رحلة 404" يشارك في بطولته خالد الصاوي، الفنانة شيرين رضا، الفنان محمد علاء، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.