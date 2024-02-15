أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وبارد علي السواحل الشمالية الشرقية ودافئ على جنوب سيناء و مائل للدفئ على جنوب الصعيد ، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد طقس الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى علي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومدن خليج السويس وسيناء وشمال الصعيد و القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 6 ، وعلى جنوب الصعيد 22 العظمي والصغرى 9 درجة .