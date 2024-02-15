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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

عمرو فهمي يطلق معرضا فنيا من أرض ليوناردو دافنشي

معرض عمرو فهمي في
معرض عمرو فهمي في روما
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قال الفنان التشكيلي عمرو فهمي، شرف كبير أن أقيم معرضا فنيا في إيطاليا معقل الفن على المستوي تاريخ الفنون، وأن أمثل بلدي مصر من هناك.
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز،  شرف عظيم أن ينطلق معرضي الخاص على أرض ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو، لأنني هنا أمثل بلدي في معرض خاص بي.
وواصل فهمي، قدمت خلال المعرض تيمة تتناسب مع الحدث وهي تقديم رموز مصرية، وكذلك رموز من أصل إيطالي، أما الرموز المصرية فهم نجيب محفوظ وأحمد زويل وعمر الشريف وداليدا وطه حسين ويوسف شاهين ومحمد صلاح وغيرهم،  والرموز من الجانب الإيطالي ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو وآل باتشينو وصوفيا لورين ومطرب الأوبرا الشهير بافاروتي واشهر شخصية إيطالية في كلاسيكيات السينما العالمية الدون كرليوني أو مالون براندو، بجانب رسوم كاريكاتورية اجتماعية وسياسية وأحداث مختلفة مثل جائحة كورونا والإرهاب العالمي.
هذا وقد افتتح المعرض السفير بسام راضي بحضور د. هبة يوسف مدير الأكاديمية المصرية بروما مع نخبة من المثقفين الإيطاليين وعدد كبير من الجالية المصرية بحضور رئيس الجالية ونائبه وعدد من الدبلوماسيين ورؤساء الأكاديمية الأجنبية. وقد لقي المعرض حفاوة كبيرة من الصحف الإيطالية، وهو ما يؤكد على دور القوة الناعمة المصرية.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الأكاديمية المصرية للفنون بروما د هبة يوسف فنان الكاريكاتير الشهير عمرو فهمي السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا