المتهم بتهديد فتاة عين شمس يعترف بالواقعة

استمعت نيابة عين شمس، لاعترفات شاب اتهم بتهديد فتاة بفيديو وصور مخلة لها، حيث قال إن علاقة عاطفية جمعته بالفتاة وإنهما كانا يتقابلان خلسة في غياب أسرتها، وقام بتصوير مقطع فيديو وعدة صور للفتاة أثناء علاقته العاطفية لفضح أمرها وابتزازها.

وأضاف المتهم، أن علاقته بالفتاة شجعته على الاختلاء بها وعندما رفضت طلبه مرة أخرى قرر تهديدها بالفيديو ليجبرها على مقابلته، وهددها في حالة رفضها سينشر صورها على الإنترنت ولن يتركها لكنه فوجئ أن الفتاة أخبرت أسرتها .

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من والد فتاة يتهم شاب بتهديدها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وألقي القبض عليه وبمناقشته، اعترف بتصوير فيديو خارج للفتاة وتهديدها كى تعود إليه مرة ثانية أو يخبر أهلها وأصدقائها ويطلعهم على الفيديو، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.