النيابة توجه تهم استعراض القوة في التعدي على طبيب المطرية

بدات محكمة جنح المطرية، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى المطرية التعليمي، ووجهت النيابة إلى المتهم تهمتي استعراض القوة والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.

وذكر تقرير الطبي الخاص بالطبيب محمد سامي يعاني من إصابة بكسر في عظام الجمجمة وكسر بعظمة الترقوة ونزيف حاد بالمخ وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، وخضوعه لعملية جراحية بالمخ ويحتاج علاج.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا بتعدي مرافق مريضة بقطعة حديدية على أحد الأطباء داخل مستشفى المطرية التعليمي، ما أحدث إصابات بالغة للطبيب تستلزم وضعه في العناية المركزة.



وانتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ، وتم ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه زوج ابنة مريضة محجوزة في العناية المركزة في المستشفى.