"التصديري للملابس": 16 شركة مصرية تشارك بمعرض"ماجيك شو" في أمريكا

أعلنت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، مشاركة المجلس بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات Trade/Usaid بوفد يضم 16 شركة في معرض الماجيك شو في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2024.

وأوضحت ماري لويس، أن معرض "ماجيك شو" من أهم المعارض في مجال صناعة الملابس والأزياء، وهو حدث تجاري دولي يجمع بين الشركات المصنعة والمشترين في المجال من مختلف أنحاء العالم، يعقد هذا المعرض سنوياً، كما أنه منصة مثالية لتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات التجارية.

وأكدت رئيس المجلس التصديري للملابس، أن قطاع الملابس الجاهزة يواجه منافسة شرسة بالسوق الأمريكى مما يضطره إلى تخفيض سعر بيع منتجاته وتحمل أعباء شديدة داخل منظومة الإنتاج بسبب الزيادة الكبيرة في التكلفة الإنتاجية في مصر مقارنة بالدول المنافسة لنا في أمريكا، لذلك نحرص على التواجد في المعارض المتخصصة في أمريكا.

وذكرت أن المعرض يقدم فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على آخر ابتكارات وتوجهات صناعة الملابس، وبالإضافة إلى ذلك، يشتهر المعرض بتردد كبار العملاء وذلك يتيح تعزيز التجارة الدولية للشركات المصرية مما يسهم في زيادة صادرات مصر من خلال إتاحة فرص التعاون مع الشركات العالمية وتسويق المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

وأضافت أن مصدرى القطاع يواجهون منافسة شرسة إلا أنه لا زالت المصانع المصرية تسعى بقوة للمشاركة بالمعارض الدوليه خاصة معرض الماجيك شو وتحاول تخفيض أسعارها بالرغم من ارتفاع التكلفة الإنتاجية، وذلك لمواجهة حرب الأسعار التى تخوضها مع الأسواق المنافسة بالسوق الأمريكى.

وأشارت ماري، إلى أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات، وذلك في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد أثرت سلباً على حركة التجارة العالمية.

وفي سياق آخر، أعلنت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن حجم صادرات الملابس الجاهزة المصرية حققت 2.437 مليار دولار خلال عام 2023، ويستهدف المجلس عودة الأداء الإيجابي لصادرات الملابس خلال العام الجاري.