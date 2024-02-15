خبير اقتصادي: زيارة أردوغان دعاية كبيرة للاقتصاد المصري

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن وجود الرئيس التركي أردوغان في القاهرة أمس، هو دعاية كبيرة للاقتصاد المصري، وإعلان بيان العلاقات المصرية التركية في القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه بعد هذه الزيارة، سيكون هناك انطلاقة كبيرة اقتصاديا، وإعلان أن الاقتصاد المصري قادر على جذب الاستثمارات.

وأضاف «جاب الله» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تركيا تعلم قيمة مصر الاقتصادية، والسنوات الماضية أثبتت أن العلاقة المصرية التركية في القطاع الاقتصادي هي علاقة استراتيجية لم تتأثر بسخونة الأحداث، بل تنطلق انطلاقة ثابتة منذ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين 2005.

وتابع، أن الزيارة أردوغان الحالية، تعيد أجواء التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن هذا التعاون، وصل لحجم تبادل تجاري يمثل 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 وزيارة أمس، ستؤهل مضاعفة التبادل التجاري والوصول لـ15 مليار دولار في الفترة القادمة.