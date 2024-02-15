تعرف على أسعار العملات الأجنبية بداية اليوم الخميس 15 فبراير 2024

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في والعربية مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.00 جنيه للشراء و33.15 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.69 جنيه للشراء و38.86 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.74 جنيه للشراء و34.91 جنيه للبيع.

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.47 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.95 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الخميس،

استقر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.91 جنيه للشراء و100.44 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.70 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.