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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمى للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادى محدد.


 بالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه ( عاطل- مقيم بمحافظة قنا "سبق اتهامه فى قضية "ضرب").. ولم يستدل على حيازته لثمة كميات من السكر أو أية مواد تموينية، وبمناقشته قرر قيامه بنشر إعلان وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين. 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بمحافظة قنا أطنان السكر النصب والإحتيال