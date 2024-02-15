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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يضرب ريال سوسيداد بثنائية بدوري أبطال أوروبا

مبابي في مباراة باريس
مبابي في مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد
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ضرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفه ريال سوسيداد الإسباني بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، قبل أن يشهد الشوط الثاني تسجيل الهدفين.

افتتح كيليان مبابي، التهديف في الدقيقة 58 من صناعة البرازيلي ماركينيوس.

وكاد مبابي أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63، ولكن ارتطمت كرته بالعارضة.

وأضاف برادلي باركولا ثاني أهداف الفريق الباريسي في الدقيقة 70 من صناعة فابيان رويز.

وبتلك النتيجة، وضع باريس سان جيرمان قدمًا في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على ريال سوسيداد بنتيجة 2-0، قبل موقعة الإياب المقرر إقامتها يوم 5 مارس المقبل على ملعب أنويتا.

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