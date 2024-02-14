دوري أبطال أوروبا.. مبابي رأس حربة باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال سوسيداد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، نظيره ريال سوسيداد على ملعب حديقة الأمراء، إذ تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد كيليان مبابي على رأس تشكيل سان جيرمان في مواجهة سوسيداد، حيث يلعب كرأس حربة في مواجهة الليلة.

ويعاون مبابي في الخط الهجومي، عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا، كما يتواجد في التشكيل الأساسي للفريق الباريسي، المغربي أشرف حكيمي، بعد عودته لصفوف البي إس جي عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ريال سوسيداد

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - دانيلو بيريرا - ماركينيوس - بيرالدو

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتينيا

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا.