كيف تستفيد الدولة المصرية اقتصاديا من زيارة أردوغان إلى القاهرة؟.. فيديو

أكد عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن اليوم بداية تاريخية للعلاقات المصرية التركية.

وأوضح عادل اللمعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى 4 مليارات دولار.

وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن الدولة المصرية تلقت طلبات كثيرة من المصانع التركية للتوسع في مصر، متوقعا أن يكون 2024 عام الاستثمارات والاقتصاد والتجارة بين مصر وتركيا.

وأضاف أن الاستثمارات التركية تستفيد من حجم الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول أوروبا، لافتا إلى أن مصر وتركيا تسعيان لزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بدلا من 6 مليارات دولار.

