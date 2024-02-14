تونس وموريتانيا تؤكدان التزامهما بتطوير التعاون الثنائي

اتفق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، اليوم، على ضرورة دفع التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بينهما على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا.

وأكد الوزيران على الالتزام المتبادل بتطوير ودفع التعاون الثنائي في شتى المجالات.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين، وعبّرا عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات.

وأكدا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.