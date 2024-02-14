ads
الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

تونس وموريتانيا تؤكدان التزامهما بتطوير التعاون الثنائي

تونس وموريتانيا
تونس وموريتانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اتفق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، اليوم، على ضرورة دفع التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بينهما على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا.

وأكد الوزيران على الالتزام المتبادل بتطوير ودفع التعاون الثنائي في شتى المجالات.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين، وعبّرا عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات.

وأكدا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تونس التعاون الثنائي العلاقات