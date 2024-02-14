مجلس تسيير الأعمال بجامعة المنيا الأهلية يُناقش آليات تطبيق المنح الدراسة المقررة للطلاب

ناقش مجلس تسيير الأعمال بجامعة المنيا الأهلية، برئاسة الدكتورعصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء كليات الجامعة الأهلية، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بالأمور الأكاديمية والإدارية الخاصة بالجامعة.

وفي بداية الاجتماع، أحاط رئيس الجامعة أعضاء المجلس علمًا، بما تم مناقشته واتخاذه من قرارات خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، الذي عُقد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس الشيوخ، وعرض ما تم من انجازات خلال الفترة السابقة، وما تم إقراره من قواعد المنح الدراسية للطلاب.

وقد أقر مجلس تسيير الأعمال، التأكيد على دور المرشد الأكاديمي لكل برنامج من برامج الجامعة؛ لمساعدة الطالب في الإعداد والتخطيط لمستقبله العلمي، وتوجيهه بالإرشادات التي تؤدي إلى استمراره فى التفوق، ومعاونته لتحقيق النجاح المنشود في ظل استخدام التقنيات والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما تقرر أنه سيتم عقد اجتماع دوري للمجلس على أن يكون في الأسبوع الأول من كل شهر، بالإضافة إلى عقد اجتماع للجنة الشئون الأكاديمية، لتكون في الأسبوع الثاني من كل شهر بحضور مديري البرامج، لتسهيل الأعمال أمام الطلاب، وتسخير كافة الإمكانات المُتاحة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة لهم، ومناقشة كل ما يتعلق بأمور الجامعة الأهلية، وطلابها.