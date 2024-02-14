ads
الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يستقبل الرئيس الأسبق لطنطا

رئيس جامعه طنطا
رئيس جامعه طنطا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة طنطا، الدكتور عماد عتمان رئيس جامعة طنطا الأسبق اليوم الأربعاء، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، وذلك قبل بدء لجان فحص المتقدمين لوظيفة مدرس مساعد ومدرس بقسم الهندسة المدنية جامعة دمياط.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غصوب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،   والدكتور أحمد الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة.

ورحب رئيس الجامعة برئيس جامعة طنطا الأسبق في رحاب جامعة دمياط مقدمًا  شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات.

وأعرب  الدكتور عماد عتمان رئيس جامعة طنطا الأسبق عن بالغ سعادته بتواجده بجامعة دمياط، موجهًا الشكر للدكتور حمدان ربيع على حسن الاستقبال، متمنيًا دوام التوفيق والتقدم لجامعة دمياط في جميع مجالاتها التعليمية والبحثية.

لجان فحص المتقدمين مدرس بقسم الهندسة جامعة طنطا