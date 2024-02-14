رئيس جامعة دمياط يستقبل الرئيس الأسبق لطنطا

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة طنطا، الدكتور عماد عتمان رئيس جامعة طنطا الأسبق اليوم الأربعاء، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، وذلك قبل بدء لجان فحص المتقدمين لوظيفة مدرس مساعد ومدرس بقسم الهندسة المدنية جامعة دمياط.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غصوب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة.

ورحب رئيس الجامعة برئيس جامعة طنطا الأسبق في رحاب جامعة دمياط مقدمًا شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات.

وأعرب الدكتور عماد عتمان رئيس جامعة طنطا الأسبق عن بالغ سعادته بتواجده بجامعة دمياط، موجهًا الشكر للدكتور حمدان ربيع على حسن الاستقبال، متمنيًا دوام التوفيق والتقدم لجامعة دمياط في جميع مجالاتها التعليمية والبحثية.