الطائرة يعلن قائمة الناشئين والناشئات فى بطولة إيطاليا الدولية

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر قائمة منتخبا الناشئين والناشئات المشاركة فى كأس الأمم الشتوية بإيطاليا خلال الفترة من 16 وحتى 27 فبراير الجارى.

وتضم قائمة الناشئين كلا من، زياد محمد وأحمد عبد البار ومهند محمد ربيع وأحمد يوسف ومحمد نصر وحمزة ياسين ومعتز أحمد ومصطفى شريف وزياد محمد وخالد محمود وإبراهيم أحمد وفادى محمود ومروان محمد والحبيب إبراهيم.

بينما تضم قائمة الناشئات كلا من، ملك وائل وزينة أحمد ونور حمدى وريتاج هشام وجميلة محمد وهنا كريم وهدى أحمد وردينة أحمد وملك سامح وجودى محمد وسلمى سامح ولوجين أحمد وعالية محمد ورايان محمد شوقى وفريدة أيمن عبد الستار.

و يشارك كلا المنتخب فى هذه البطولة. إستعدادا لبطولة العالم شهر يونيو المقبل والذى لم يتم تحديد مكانها حتى الأن، حيث من المقرر أن تغادر بعثة أحفاد الفراعنة بعد غدا الجمعة إلى إيطاليا.