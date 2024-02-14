تاريخ مصر وتركيا أكثر من 1000 سنة.. رسائل أردوغان من قصر الاتحادية

شهد قصر الاتحادية اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعرض أهم ما جاء في جلسة المباحثات المصرية التركية.



ونرصد في النقاط التالية أبرز رسائل الرئيس التركي:

- سعيد بزيارته للقاهرة بعد فترة طويلة تصل إلى 12 سنة، وأوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين لحسن الاستقبال.

- تركيا ومصر تتقاسمان تاريخا مشتركا يمتد إلى ما يزيد عن ألف سنة وبلادي تريد أن ترتقي بمستوى العلاقات الثنائية المستوى اللائق بين القاهرة وأنقرة.

- أنقرة تعتز بأن تصل العلاقات مع القاهرة من خلال المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى إلى علاقات وطيدة وقوية وأول جلسة لمجلس التعاون الاستراتيجي ستكون بمثابة نقطة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

- بلادي تتطلع لزيادة التبادل التجاري مع القاهرة وزيادة الاستثمارات التركية بمصر إلى أكثر من 3 مليارات دولار

- هناك تطلعات بين البلدين لتطوير التبادل والتعاون مع مصر في قطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة.

- المباحثات مع الرئيس السيسي تتضمن الأزمة الليبية والسودانية والصومالية، وبلادي تعتزم استمرار التنسيق والتعاون مع مصر في تناول كل القضايا الإقليمية والعالمية.

- تركيا مستعدة للتعاون مع مصر في إعادة إعمار غزة

- أعرب عن شكري للهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية.



- تم نقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني ومرافقيهم إلى تركيا فيما تسعى أنقرة إلى بناء مستشفى ميداني في غزة، ونتطلع إلى مساعدة مصر في بنائه قريبا.

- ما يحدث في غزة تصدر الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استشهد أكثر من 287 ألف فلسطين حتى الآن وإصابة نحو 70 ألفا آخرين، فضلا عن استهداف الكنائس والمساجد والمستشفيات ومباني الأمم المتحدة.

- إدارة نتنياهو مستمرة في سياسة القتل والمجازر والاحتلال رغم ردود الفعل العالمية

- إيصال المساعدات إلى غزة على رأس الأولويات وأرسلت تركيا ما يزيد عن 31 ألف طن مساعدات، ونقدر دعم الجهات المصرية في هذا الصدد.

- أشدد على رفض تركيا تهجير سكان غزة، ولا يمكن قبول تطهير غزة من السكان كليا

