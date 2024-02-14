الأرصاد: سيول وثلوج وصقيع ورياح مثيرة للرمال والاتربة على معظم الأنحاء غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وبارد علي السواحل الشمالية الشرقية ودافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء، كما يتكون الثلوج ليلا علي مرتفعات سانت كاترين.

ويشهد الخميس امطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى علي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

وامطار متوسطة ورعدية على مناطق شمال سيناء وجنوب الوجة البحرى ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الاحمر وخليج العقبة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 24 العظمي والصغرى 9 درجة .