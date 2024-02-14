نيران الأسعار تحرق هدايا الفلانتين 2024.. كلمة الحب سلاح العاشقين في ظل الأزمة الاقتصادية.. وخبراء: المشاعر تدوم بـ«أكلة حلوة» أو هدية من صنع إيديك

معزوفة عيد الحب السنوية، تلك المناسبة الجميلة للاحتفال بالمحبة والرومانسية بين الأزواج والأحباب والأصدقاء والتي توافق يوم 14 فبراير من كل عام، ويحتفل به الناس بطرق مختلفة.

وجرت العادة فى هذا اليوم على إرسال الهدايا مثل الزهور والتى تعد من أشهر الهدايا في عيد الحب، والشيوكولاتة ويتخذها العشاق والمحبين رمز للحب والرومانسية، والدببة الحمراء وهى رمز للحب البريء والاهتمام، أما العطور، فهي هدية مميزة تدل على الاهتمام والذوق، والمجوهرات، تعتبر هدية فخمة تدل على الحب والتقدير، وكذلك الهدايا الشخصية، مثل قميص مكتوب عليه اسم الحبيب أو صورة له، والهدايا الإلكترونية، مثل بطاقات التهاني أو الاشتراك في خدمة بث الموسيقى أو الأفلام.

رأي الخبراء عن الحب

يقول د. محمد فتحي، مدرس التنمية البشرية، ومؤلف كتاب "كيف تجعل الحب يدوم"، إن قضاء وقت رومانسي مع الحبيب سواء عشاء رومانسي، أهم من الهدايا في ظل هذه الظروف الاقتصادية، ويمكن مثلا مشاهدة فيلم رومانسي أو الذهاب إلى حفلة موسيقية أو مشاهدة غروب الشمس.

ويكمل في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "يختار المحبين، عدة طرق للتعبير عن الحب، إما بكتابة رسائل حب أو قول أحبك، أو إعطاء الحبيب قبلة وأغنية وعمل شيء لطيف للحبيب: مثل طهي العشاء أو تنظيف المنزل أو مساعدته في عمله.

اشتعال أسعار الهدايا

تقول الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: “اشتعلت أسعار الهدايا فاحترق عيد الحب عام 2024”، مضيفة في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز"، أسعار الزهور ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت أسعار الشيوكولاتة بنسبة 30%، وارتفعت أسعار الدببة بنسبة 20%، وارتفعت أسعار العطور بنسبة 10%، وارتفعت أسعار المجوهرات بنسبة 5%.

نصائح لشراء هدايا عيد الحب بأسعار معقولة:

يمكن البحث عن العروض والتخفيضات، وتلجأ اليها الكثير من المحلات في المناسبات، كما يمكن الشراء من محلات غير تقليدية.

وأيضا يمكن صنع هدية بنفسك، وذلك لمن يملك القدرة على تصنيع منتجات أيا كانت سواء إكسسوارات أو ملابس او شنط، أهم شيء هو أن تعبر عن حبك بطريقة مميزة، سواء كانت هدية باهظة الثمن أو هدية بسيطة مصنوعة بيديك.

يقول الإذاعى سيد عبدالعزيز، كاتب رواية "إمرأة منتصف الساعة"، إن عيد الحب بالنسبة له نسمات الحب التى تتألق في عيدها في ظل أزمات مالية عالمية، رفعت أسعار الهدايا علي المحبين، فأصبح السبيل للمحب هو كلمة الحب، الذي تاه بين صدقها من عدمه الغث والثمين، فمنا من يسعد بمحبوب صادق، ومنا من يصاب بالاحباط.

وقال في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إنه يدعو للحب بالصدق والتسامح والخير والسلام، لأنهما الحل الأمثل لبناء الأوطان، كما دعا لنبذ العداء والكذب، مضيفا: “أطلقوا العنان لفطرة الله فينا”.