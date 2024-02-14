15 مايو.. الحكم على قاتل زوجته في كرداسة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حجز قضية محاكمة عامل يُدعى مصطفى.م (25 عامًا)، بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات زوجية، إلى جلسة 15 مايو المقبل للنطق بالحكم.

تمت إحالة المتهم إلى المحكمة بتهمة القتل العمد، وذلك بعد التحقيق في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنايات كرداسة.

يعود سبب الواقعة إلى يوم 4 فبراير 2023، حيث قام المتهم بقتل زوجته سماح.س عمدًا دون سابق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، وفي محاولة للاستغاثة، قامت المجني عليها بالتوجه إلى شرفة المنزل، لكن المتهم دفعها من علو فسقطت وأصيبت بجروح خطيرة أودت بحياتها.

تبين من التحقيقات أن المتهم قام بفعلته بقصد القتل، وفقًا لتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق.

خلال جلسات المحاكمة، أثبتت التحقيقات أن المتهم قام بفعلته بشكل متعمد ومن دون أي استدراك، ما يعكس حجم الجرم الذي ارتكبه. وبناءً على ذلك، تم تأجيل الحكم إلى الجلسة المقبلة لإتمام الإجراءات اللازمة والبت في القضية بشكل نهائي.