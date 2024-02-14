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الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طبيب الزمالك: الونش أجرى جراحة الصليبي بنجاح

الونش مدافع الزمالك
الونش مدافع الزمالك
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أكد محمد اسامة طبيب الزمالك، أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح في الساعات الماضية وذلك في ألمانيا .

أضاف أسامة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بعد اجراء تشخيص للونش عن طريق الطبيب الألماني تبين ضرورة خضوعه لعملية إعادة بناء الرباط الصليبي وهو ما حدث بنجاح منذ ساعات .

وتابع أسامة، الونش سيبدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي في الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق بين الطبيب الألماني والجهاز الطبي بالزمالك .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

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