طبيب الزمالك: الونش أجرى جراحة الصليبي بنجاح

أكد محمد اسامة طبيب الزمالك، أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح في الساعات الماضية وذلك في ألمانيا .

أضاف أسامة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بعد اجراء تشخيص للونش عن طريق الطبيب الألماني تبين ضرورة خضوعه لعملية إعادة بناء الرباط الصليبي وهو ما حدث بنجاح منذ ساعات .

وتابع أسامة، الونش سيبدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي في الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق بين الطبيب الألماني والجهاز الطبي بالزمالك .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .