واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 730 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (660 طن سلع تموينية، أبرزها:

"59 طن دقيق ، 53 طن أرز، 28 طن سكر،210 طن أعلاف حيوانية" – 168 ألف لتر مواد بترولية – 18 ألف عبوة سجائر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.