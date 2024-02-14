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الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بالاتجار فى الأسلحة والمواد المخدرة بمنشأة القناطر

المتهمين
المتهمين
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تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول اتهام عاطلين، بحيازة كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بمنطقة منشأة القناطر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر)، وبحوزتهما  (بندقية آلية- بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدر "الحشيش ، الهيدرو ، الآيس"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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