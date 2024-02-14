حبس المتهمين بالاتجار فى الأسلحة والمواد المخدرة بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول اتهام عاطلين، بحيازة كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بمنطقة منشأة القناطر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر)، وبحوزتهما (بندقية آلية- بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدر "الحشيش ، الهيدرو ، الآيس"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.