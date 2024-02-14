بـ"سم فئران" ربة منزل تحاول الانتحار بعد خلاف مع زوجها بالدقهلية

حاولت ربة منزل التخلص من حياتها بتناول "سم فئران" داخل منزلها بقرية منية سندوب مركز المنصورة محافظة الدقهلية وجرى نقلها الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج، وبسؤالها أقرت بوقوع خلافات بينها وزوجها ورغبتها فى إنهاء حياتها.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية،بورود بلاغ للعميد طارق عادين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة العام بوصول "ياسمين.ر.ع.ع"، 21 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية منية سندوب دائرة المركز مصابة بحالة إعياء شديد وقيء مستمر "إدعاء تناول مادة سامة".

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤالها قررت بتناولها مادة سامة "سم فئران" بقصد الانتحار مما أدى الى حدوث إصابتها لمرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات بينها وزوجها ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.