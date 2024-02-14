بالأسماء.. الأهلي يفقد 11 لاعبا في مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، استبعاد 9 لاعبين من رحلة بعثة الأهلي إلى الجزائر لمواجهة فريق شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن بعثة النادي الأهلي 9 لاعبين وهم: أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، أليو ديانج، محمد الشناوي، أحمد نبيل كوكا، بيرسي تاو، محمود متولي، وسام أبو علي، خالد عبد الفتاح.

ويغيب هؤلاء اللاعبين عن بعثة النادي الأهلي بسبب الإصابات، التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة وعدم التعافي بشكل كامل.

كما يغيب الثنائي الجديد عمر كمال عبدالواحد ومحمد الزونفلي لعدم القيد في قائمة الفريق الأفريقية.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجزائر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمران، والاستعداد للمباراة ‏المرتقبة.‏

وقاد اندرياس أندويا مخطط الأحمال فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الوحدات التدريبية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز ‏الفني.