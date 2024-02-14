وكيل تعليم شمال سيناء: 102962 طالبًا ينتظمون بالدراسة بـ510 مدرسة بالمحافظة

قال حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء أن ١٠٢٩٦٢ طالب وطالبة انتظموا بالدراسة بـ(٥١٠) مدرسة على مستوى شمال سيناء تنفيذاً لتوجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وأعلن وكيل الوزارة عن انتظام بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م بمدارس محافظة شمال سيناء.

وتابع وكيل الوزارة مدارس إدارة نخل التعليمية والتي تتضمن عدد المدارس فيها ٣٩ مدرسة وعدد الطلاب ١٧٣٤ طالب وطالبة وأعطى وكيل الوزارة التعليمات لإدارة المتابعة بديوان عام المديرية بضرورة متابعة الإنتهاء من إعداد الجداول للفصل الدراسي الثاني وتوزيعها على المعلمين، وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها، ومتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومي، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس.