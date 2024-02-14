الأمين العام للناتو يرحب بالارتفاع غير المسبوق في الإنفاق الدفاعي للحلف

أصدر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج /اليوم الأربعاء/ تقريرا بأحدث أرقام الإنفاق الدفاعي للحلف، والتي تظهر زيادة غير مسبوقة بين الحلفاء الأوروبيين وكندا.

وحسبما أوضح بيان صادر عن الناتو، أعلن ستولتنبرج، في معرض استعراضه لاجتماعات وزراء الدفاع خلال الأسبوع، أن الحلفاء الأوروبيين وكندا تعهدا بأكثر من 600 مليار دولار للدفاع منذ توصلهم لاتفاق الاستثمار الدفاعي في عام 2014.

وفي عام 2023، شهد حلف الناتو زيادة حقيقية بنسبة 11 في المئة في الإنفاق الدفاعي عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا، وهو ما وصفه الأمين العام بأنه "ارتفاع غير مسبوق"، معربا توقعاته بأن تنفق 18 دولة حليفة إثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024، وهي زيادة ستة أضعاف منذ عام 2014، عندما حقق ثلاثة حلفاء فقط الهدف.

وقال ستولتنبرج إنه من المنتظر أن يستثمر حلفاء الناتو في أوروبا ما مجموعه 380 مليار دولار أمريكي في قطاع الدفاع خلال عام 2024، مشيرا إلى أن تلك النسبة تصل إلى إثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الأمين العام للناتو أن هناك تقدمًا حقيقيًا في هذا الصدد، وأن الحلفاء الأوروبيين ينفقون أكثر على الدفاع. ومع ذلك، لا يزال أمام بعض الحلفاء طريق ليقطعوه بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة فيلنيوس، والذي ينص على أن يستثمر جميع الحلفاء إثنين بالمئة كحد أدنى.

