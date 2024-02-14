بالأسماء.. إعلان نتائج بطولة الملاكمة للجامعات والمعاهد العليا

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات فعاليات بطولة الملاكمة للجامعات والمعاهد العليا المصرية، بدورة الشهيد الرفاعي (٥١) خلال الفترة من (١١ - ١٣ ) فبراير الجاري، بالتعاون مع مركز المنشآت الرياضية بالصالة المغطاة بجامعة حلوان، بمشاركة (٢٣٥) طالبًا من (٢٨) جامعة حكومية وخاصة وتكنولوجية وأهلية، وبحضور (٣٥) إداريًّا ومشرفًا ومدربًا من الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

يأتي ذلك برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،

وأسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

وزن ٥١ ك:

-المركز الأول،عبد الله سعيد ناصر جامعة حلوان.

- المركز الثاني،عبد الله محمد محرم المعاهد العليا.

- المركز الثالث، عبد السميع محمد عبد السميع المعاهد العليا.

- المركز الثالث مكرر،أحمد محمد زكريا جامعة عين شمس.

-المركز الأول،عبد الله سعيد ناصر جامعة حلوان. - المركز الثاني،عبد الله محمد محرم المعاهد العليا. - المركز الثالث، عبد السميع محمد عبد السميع المعاهد العليا. - المركز الثالث مكرر،أحمد محمد زكريا جامعة عين شمس. وزن ٥٤ ك :

- المركز الأول، أحمد أسامة محمد المعاهد العليا.

- المركز الثاني،عمرو أحمد حامد المعاهد العليا.

- المركز الثالث،عمر طارق عبد الغفار جامعة المنصورة.

- المركز الثالث مكرر، تحسين محمد تحسين جامعة طنطا.

- المركز الأول، أحمد أسامة محمد المعاهد العليا. - المركز الثاني،عمرو أحمد حامد المعاهد العليا. - المركز الثالث،عمر طارق عبد الغفار جامعة المنصورة. - المركز الثالث مكرر، تحسين محمد تحسين جامعة طنطا. وزن ٥٧ ك :

- المركز الأول، مصطفى عادل حمدي المعاهد العليا.

- المركز الثاني، أحمد محمد أحمد جامعة المنصورة .

- المركز الثالث، محمد شكري محمد جامعة الإسكندرية .

- المركز الثالث مكرر، أحمد محمد علي جامعة أسيوط.

- المركز الأول، مصطفى عادل حمدي المعاهد العليا. - المركز الثاني، أحمد محمد أحمد جامعة المنصورة . - المركز الثالث، محمد شكري محمد جامعة الإسكندرية . - المركز الثالث مكرر، أحمد محمد علي جامعة أسيوط. وزن ٦٠ ك :

- المركز الأول، حسام حسن محمد المعاهد العليا.

-المركز الثاني، زياد طارق صالح جامعة المنصورة.

- المركز الثالث، يسري غالي الجميل جامعة المنصورة.

- المركز الثالث مكرر،مؤمن أحمد محمد جامعة المنوفية.

- المركز الأول، حسام حسن محمد المعاهد العليا. -المركز الثاني، زياد طارق صالح جامعة المنصورة. - المركز الثالث، يسري غالي الجميل جامعة المنصورة. - المركز الثالث مكرر،مؤمن أحمد محمد جامعة المنوفية. وزن ٦٣,٥ ك:

- المركز الأول،عبد الفتاح هشام جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني، أحمد محمد سيد جامعة القاهرة.

- المركز الثالث، حازم عبد الناصر عبدون المعاهد العليا.

- المركز الثالث مكرر،حمزه أشرف سيد جامعة المستقبل.

- المركز الأول،عبد الفتاح هشام جامعة الإسكندرية. - المركز الثاني، أحمد محمد سيد جامعة القاهرة. - المركز الثالث، حازم عبد الناصر عبدون المعاهد العليا. - المركز الثالث مكرر،حمزه أشرف سيد جامعة المستقبل. وزن ٦٧ ك :

- المركز الأول، محمود صبحي السباعي جامعة كفر الشيخ.

- المركز الثاني، أحمد جمال عدوى جامعة طنطا.

- المركز الثالث، عبد الله حمدي محمد جامعة القاهرة.

- المركز الثالث مكرر، محمد فارس جاد جامعة عين شمس.

- المركز الأول، محمود صبحي السباعي جامعة كفر الشيخ. - المركز الثاني، أحمد جمال عدوى جامعة طنطا. - المركز الثالث، عبد الله حمدي محمد جامعة القاهرة. - المركز الثالث مكرر، محمد فارس جاد جامعة عين شمس. وزن ٧١ ك :

- المركز الأول، مصطفى ضاحي عبد الرحيم المعاهد العليا.

- المركز الثاني، أحمد منصف محمد المعاهد العليا.

- المركز الثالث، خالد حامد عبد الله جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثالث مكرر، إسلام محمد عبد الغني جامعة أسيوط.

- المركز الأول، مصطفى ضاحي عبد الرحيم المعاهد العليا. - المركز الثاني، أحمد منصف محمد المعاهد العليا. - المركز الثالث، خالد حامد عبد الله جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. - المركز الثالث مكرر، إسلام محمد عبد الغني جامعة أسيوط. وزن ٧٥ ك :

- المركز الأول، مصطفى ضاحي عبد الرحيم المعاهد العليا.

- المركز الثاني، أحمد منصف محمد المعاهد العليا.

- المركز الثالث،علي عمرو أحمد جامعة حلوان.

- المركز الثالث مكرر،علي ياسر علي جامعة حلوان.

- المركز الأول، مصطفى ضاحي عبد الرحيم المعاهد العليا. - المركز الثاني، أحمد منصف محمد المعاهد العليا. - المركز الثالث،علي عمرو أحمد جامعة حلوان. - المركز الثالث مكرر،علي ياسر علي جامعة حلوان. وزن ٨٠ ك:

- المركز الأول، عمر أسامة أحمد جامعة القاهرة.

- المركز الثاني، محمد أحمد محمد جامعة طنطا.

- المركز الثالث، عمار ياسر محمد الاكاديمية العربية.

- المركز الثالث مكرر،محمد سعيد بكري جامعة حلوان.

- المركز الأول، عمر أسامة أحمد جامعة القاهرة. - المركز الثاني، محمد أحمد محمد جامعة طنطا. - المركز الثالث، عمار ياسر محمد الاكاديمية العربية. - المركز الثالث مكرر،محمد سعيد بكري جامعة حلوان. وزن ٨٦ ك :

- المركز الأول، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح جامعة طنطا.

- المركز الثاني، حسام حماده حسين جامعة كفر الشيخ.

- المركز الثالث،عز الدين مصطفي سعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- المركز الثالث مكرر، أحمد سامي عبد الحليم جامعة طنطا.

- المركز الأول، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح جامعة طنطا. - المركز الثاني، حسام حماده حسين جامعة كفر الشيخ. - المركز الثالث،عز الدين مصطفي سعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. - المركز الثالث مكرر، أحمد سامي عبد الحليم جامعة طنطا. وزن ٩٢ ك :

- المركز الأول، محمد بلال أحمد جامعة طنطا

- المركز الثاني، محمود أحمد سالم جامعة مصر للعلوم

- المركز الثالث أحمد رمضان رجب جامعة طنطا

- المركز الثالث مكرر أحمد حسين عبد الرشيد جامعة طنطا

- المركز الأول، محمد بلال أحمد جامعة طنطا - المركز الثاني، محمود أحمد سالم جامعة مصر للعلوم - المركز الثالث أحمد رمضان رجب جامعة طنطا - المركز الثالث مكرر أحمد حسين عبد الرشيد جامعة طنطا وزن +٩٢ ك:

- المركز الأول، محمد احمد محمد جامعة مصر للعلوم

- المركز الثاني، بلال عامر فرغلي المعاهد العليا

- المركز الثالث، أدهم عمرو عبد الغني جامعة حلوان

- المركز الثالث مكرر احمد حسن سعد جامعة المنوفية

يذكر أن البطولة أقيمت بإشراف وحضور كل من د.صبحي حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد للملاكمة.