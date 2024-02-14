بختام برنامج "أهل مصر".. محافظ أسوان يكرم وكيل رياضة جنوب سيناء

كرم اللواء اشرف عطية محافظ أسوان مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء خلال الفوج المجمع لبرنامج أهل مصر، والمقام بمحافظة أسوان خلال الفترة من ٥ /٢ / ٢٠٢٤ حتى ٩ / ٢ / ٢٠٢٤.

وخلال اللقاء، رحب اللواء أشرف عطية بالوفد الزائر للمحافظة من الشباب على زيارتهم لأرض بلاد الذهب، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة لتكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والترفيهية في جميع الاتجاهات والمجالات من أجل توفير كافة الخدمات لأبنائنا الشباب لإعدادهم وتأهيلهم، كما سلم شهاده تقدير للمديرية على حسن الاختيار للشباب المشارك في البرنامج.

وفي سياق آخر، اختتمت فاعليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» تحت شعار بحكايتك تكمل حكايتهم بمركز شباب وادي تال بمدينه ابوزنيمة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب" بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بجنوب سيناء .

وتتناول محاور المبادرة عقد جلسات نقاشية وورش عمل حول أهمية: "الحور المجتمعي وآليات الدعم المجتمعي وتوفير مساحات آمنة للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم، وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم، وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين".

وقال محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة: "إن المبادرة تستهدف 1200 مستفيد في المرحلة العمرية من " 14 لــ 18 عامًا "برلمان الطلائع"، 18 لــ40 عامًا "برلمان الشباب" والقيادات المجتمعية والأسر، وأن يكون نتاج ثمارها 100 مبادرة مجتمعية تساعد على تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية بواقع 600 حوار مجتمعي بواقع 40 حوار مجتمعي لكل محافظه، وتنفيذ 15 حوار وطني يتضمن تنفيذ نوادي المشاهدة الذي تعرض "فيلم بداية الخيط" تهدف "دوي" إلى تسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهم والأشخاص الذين يدعمونهم.

كما أشار أحمد عبد العزيز وكيل المديرية إلى أن انطلاق المبادرة يأتي في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؛ إذ تتناول مبادرة "دوي" جميع جوانب الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع، وهذا هو السبب في أنها تجمع بين جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.

شهادة تقدير

2

3