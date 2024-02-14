رئيس جامعة المنوفية يشهد لقاء المحافظ ومدير إدارة التجنيد والتعبئة بالديوان العام

توجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، إلى ديوان عام محافظة المنوفية وذلك لحضور لقاء اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية واللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك قبل التوجه إلى قصر الثقافة لحضور فعاليات حفل تسليم شهادات الإعفاء التجنيدى لذوى الهمم وكبار السن.

وذلك بحضور العميد محمد معوض مدير المخابرات الحربية بالمنوفية ، والعميد محمد عبد المنعم قابيل مدير منطقة تجنيد وتعبئة طنطا، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء محمد أبو شنب مدير المستشفى العسكري بالمحافظة والعميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة.

وجه رئيس الجامعة التحية والتقدير للواء لمجهوداته ومجهودات إدارة التجنيد والتعبئة لتنظيم هذا الحفل لتسليم شهادات الإعفاء التجنيدى لذوى الهمم، كما أشار إلى الزيارة التى تمت مسبقا من قبل إدارة التجنيد وذلك لإجراء الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الإعاقات، والإصابات التي تمنعهم من تأدية الخدمة العسكرية، وذلك لتخفيف العبء عن الطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة وذويهم وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه الدائم لتوفير كافة سبل الرعاية لذوى الهمم، والمبادرة التى أطلقها "قادرون باختلاف"، وحرصا من القوات المسلحة على تقديم التسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة لإنهاء موقفهم من التجنيد وإعفائهم الطبي من أداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة.

هذا وتم خلال اللقاء تبادل الدروع تقديرا لمجهودات الطرفين لتقديم مختلف سبل الرعاية للطلاب ذوى الهمم.