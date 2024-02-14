وفد "الزراعي المصري" يهدي درع البنك لمحافظ أسوان تقديرًا للدعم والتعاون المشترك

أهدى وفد البنك الزراعى المصرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، درع البنك تقديرًا للدعم المستمر والتعاون المثمر والبناء الذى يتم تقديمه لتنفيذ الخطط والرؤى العديدة الخاصة بالبنك الزراعى المصرى داخل المحافظة.

وأثناء قيام الوفد بإهداء الدرع للمحافظ بقيادة المحاسب يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى بأسوان، قدم اللواء أشرف عطية شكره لمسئولى البنك الزراعى بقيادة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، للتعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة بما يسهم فى الاهتمام بتقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد بالدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التى لدى إدارة البنك الزراعى لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير الريف المصرى.

فيما أشار المحاسب يسرى بحر إلى أنه فى إطار حرص محافظ أسوان على توفير المعروض من السكر فى الأسواق بأسعار متوازنة باعتباره من السلع الاستراتيجية المهمة للمواطنين فقد أصدر قراراً بمنع خروج أى كميات من قصب السكر خارج حدود المحافظة، وتوريدها لمصانع السكر بكوم أمبو وإدفو.

كما لفت إلى أن ذلك توازى مع تقديم تمويل مدعم من البنك الزراعى المصرى يقدر بـ 1.5 مليار جنيه لمزارعى قصب السكر بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتحفيزهم على توريد كافة الكميات على الوجه الأكمل.

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