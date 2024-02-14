الجيش الأوكراني يعلن إغراق سفينة إنزال روسية في البحر الأسود

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأربعاء/، أنه أغرق سفينة إنزال روسية في البحر الأسود باستخدام طائرات بحرية بدون طيار.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على (فيسبوك)، أوردته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية - أن "سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "سيزار كونيكوف" غرقت بالقرب من مدينة ألوبكا في شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من اليوم".

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي تقول فيها القوات الأوكرانية إنها أغرقت سفينة روسية في البحر الأسود؛ ففي الأسبوع الماضي، نشرت المخابرات العسكرية الأوكرانية مقطع فيديو قالت إنه يظهر طائرات بدون طيار تابعة للبحرية تهاجم سفينة الصواريخ الروسية "إيفانوفيتش".

