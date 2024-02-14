استطلاع: ترامب الأقرب للفوز على هايلي في انتخابات ولاية "ساوث كارولينا"

رجح استطلاع أمريكي للرأي، فوز الرئيس السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية (ساوث كارولينا) جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المرشحين الجمهوريين يستعدون لأول اقتراع للحزب في الجنوب؛ حيث يتنافس ترامب وهيلي في الانتخابات التمهيدية بولاية ساوث كارولينا يوم 24 فبراير.

وأشارت القناة إلى أن ترامب فاز على هايلي في ولايات (نيوهامشير وأيوا ونيفادا)، وتشير نتائج استطلاع الرأي الأخيرة بأن ترامب يحظى بدعم قوى الحزب الجمهوري في الولاية، وهو الأوفر حظًا للفوز في ساوث كارولينا.