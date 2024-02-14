مصرع 15 وإصابة 7 آخرين.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإسكندرية الصحراوي

تنشر «البوابة نيوز»، عددًا من أسماء ضحايا حادث طريق كوبري الثروة السمكية في العامرية، والذي لقي 15 شخصًا مصرعهم وإصابة 7 آخرين في حادث مروري سيارة نقل ثقيل، وعدد 4 سيارات ميكروباص.

استقبلت مستشفى العامرية غرب محافظة الإسكندرية، عددًا من المصابين بحادث الإسكندرية الصحراوى، إليكم بعض الأسماء المصابين التي تحصلنا عليها:

- آية مصطفى أحمد 25 عاما الدخيلة اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه في نزيف بالمخ وكسر بالساق اليمني

- محمود حلمي 37 عاما مينا البصل اشتباه كسر وخلع بالكاحل الأيسر واشتباه نزيف بالبطن والصدر

- محمد عبد الحميد كامل 43 عاما العامرية اشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالصدر

- محمود محمد فتحي 28 عاما الدخيلة اشتباه ما بعد الارتجاج وارتشاح رئوي وكسر بالساق

- منى رضوان كامل 39 عاما برج العرب كدمات متعددة بالجسد

- رقية عبد الله أحمد 16 عاما برج العرب القديمة اشتباه كسر بالكوع الأيمن

- علي محمود عبد الرحيم 64 عاما الدخيلة اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعددة.



وكان قد شهد طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من المنطقة الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع وإصابة 22 شخصًا.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد البروي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة، ووجود حالات وفاة ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، والجثث جرى توزيعها على عدد من المشارح في الإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة.