اتحاد عمال العاصمة الإدارية يلتقى العاملين بالمشروعات الجديدة للاستماع لمطالبهم

أجرى الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الادارية الجديدة، برئاسة عايدة محى الدين، جولة تفقدية ميدانية، تفقدو خلالها عددا من مشاريع العاصمة، وذلك برفقة إيهاب رزق، أحمد الجوهرى، كريم عبد الباقى، سارة عامر اعضاء الاتحاد.

بدأت الجولة بتفقد المنطقة المركزية للأعمال والتى تضم 20 برجا سكنيا، ثم التقوا خلال الجولة بالمهندس احمد حمدى، مدير مشروع كمبوند فيينا والتى تقوم بتنفيذة شركة جيتس المطور العقارى بالعاصمة الادارية، المهندس طارق على مدير المكتب الفنى، والمهندس محمد سامى استشارى المشروع، وتناول اللقاء شرح مفصل عن حجم المشروع الذى يقام علي مساحة 40 فدان ويتكون من 49 عمارة سكتية ومجموعة فيلات، بالاضافة الى مول تجارى وكذلك جامع ونادى اجتماعى.

كما تم خلال الجولة تفقد مشروع كتلان، مجموعة من العمارات والتى تملكه جمعية الجهاز المركزى للمحاسبات وفيها عدد من العمالة.

وأعربت عايدة محى الدين، رئيس عمال العاصمة الادارية عن سعادتها بزيارة هذه المشروعات والانجازات التى تمت علي ارض الواقع، وجرت خلال الزيارة حوارا مع العاملين للاطمئنان على أحوالهم، وحرصت على الاستماع الى آرائهم، من مقترحات ومتطلبات وفتح سبل تواصل بينهم وبين الاتحاد حتى يتسنى لهم التواصل مع اعضاء الاتحاد فى اى وقت، وحثُّهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مطالبتهم بمضاعفة العمل.

كما اثنت رئيس عمال العاصمة الادارية على الجهد المبذول والتقدم الواضح والتفانى فى العمل من جميع العمال وكذلك المشرفين على المشاريع.

وأكدت عايدة محى الدين، ان هذة الجوله، تأتي في إطار خطة الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الادارية بعمل جولات ميدانية، وتفقد المشروعات الجارى تنفيذها علي ارض الواقع ومقابلة العاملين وحثهم علي مواصلة الانتاج، والاستماع لهم وتوفير متطلباتهم.

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